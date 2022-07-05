«Зенит» рассмотрит вариант с возращением Нобоа в случае ухода Вендела из команды

Центральный полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа может вновь стать игроком «Зенита».

Согласно данным «Чемпионата», руководство петербуржцев достигло договоренности с 37-летним эквадорцем по поводу его возвращения в клуб этим летом. При этом отмечается, что данный переход может произойти только после того, как стан сине-бело-голубых покинет хавбек Вендел.

Ранее в СМИ появилась новость, что агент бразильского футболиста предложил услуги своего клиента двум европейским командам – «Наполи» и «Эвертону».

Напомним, что Нобоа выступал за «Зенит» в период с 2017 по 2019 годы. Всего в составе клуба он отыграл 22 матча, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Вместе с сине-бело-голубыми футболист стал чемпионом России.

В прошедшем сезоне эквадорец отличился десятью забитыми мячами и девять ассистами в 29 проведенных встречах за «Сочи». Его контракт с «барсами» рассчитан до 30 июня 2023 года.