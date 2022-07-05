В «Фиорентине» заявили о том, что у Кокорина есть предложения от российских клубов

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде прокомментировал ситуацию с возможным уходом из клуба нападающего Александра Кокорина.

Ранее стало известно, что 31-летний футболист прибыл в расположение «фиалок» после отпуска.

– Переговоры о расторжении контракта с Кокориным прошли не очень хорошо. В последнее время он неплохо себя проявлял. Поэтому если мы решим расторгнуть контракт, то сделаем это по обоюдному согласию. У этого парня есть предложения из России, – цитирует Праде официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что Кокорин пополнил состав «Фиорентины» с января 2021 года. Сумма его трансфера из «Спартака» составила 4,5 миллиона евро. В общей сложности россиянин провел за флорентийцев 11 матчей, не отличившись результативными передачами. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.