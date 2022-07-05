Маттеус высказался о возможном переходе Роналду в «Баварию»

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус отреагировал на слухи о возможном переходе в команду Криштиану Роналду.

«Конечно, это не будет покупкой с перспективой в будущее. Я также не уверен, вписывается ли он в игровую концепцию «Баварии». Но он все еще превосходный бомбардир. Он один из лучших нападающих всех времен и наверняка забьет около 30 голов за сезон. Окупаемость за счет продажи футболок и тому подобного были бы гарантированы.

Роналду в «Баварии» - это сексуально! По крайней мере, об этом следует подумать», - приводит слова Матеуса Sky Sports Germany.

Напомним, в сезоне 2021/22 Роналду провел 38 матчей, в которых забил 24 мяча. Еще одну встречу форвард успел отыграть в футболке «Ювентуса» до перехода в «МЮ», не отметившись результативными действиями.