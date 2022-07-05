Геркус назначен на должность директора московского «Торпедо» по стратегическому развитию

Пресс-служба московского «Торпедо» сообщила о том, что экс-президент «Локомотива» Илья Геркус занял одну из должностей в стане автозаводцев.

По информации источника, 49-летний специалист станет директором по стратегическому развитию столичной команды.

– Мы уверены, что его приход в нашу команду будет способствовать дальнейшему развитию клуба и выходу клубной инфраструктуры на новый уровень, – сказал председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский.

Добавим, что во время руководства Геркуса «Локомотив» завоевал Кубок России и выиграл чемпионат страны. Также отметим, что по итогам сезона-2021/22 «Торпедо» вышло в РПЛ.