Гендиректор «Зенита» не подтвердил информацию о том, что Нобоа может вернуться в клуб

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на появившиеся слухи о возможном возвращении в клуб центрального полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа.

Ранее стало известно, что 37-летний эквадорец может вновь стать игроком сине-бело-голубых, если петербургскую команду покинет хавбек Вендел.

– «Зенит» хочет подписать Нобоа, если Вендел решит покинуть клуб? Нет повода для таких новостей, – приводит слова Медведева «Чемпионат».

Напомним, что Нобоа выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 годы. Всего в составе клуба он отыграл 22 матча, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Вместе с сине-бело-голубыми футболист стал чемпионом России.

В прошедшем сезоне эквадорец отличился десятью забитыми мячами и девять ассистами в 29 проведенных встречах за «Сочи». Его контракт с «барсами» рассчитан до 30 июня 2023 года.