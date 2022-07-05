Камерунский нападающий Нжи покинул состав московского «Динамо»

Пресс-служба «Динамо» объявила об уходе из клуба флангового нападающего Клинтона Нжи.

Отмечается, что руководство бело-голубых договорилось с 28-летним камерунцем о досрочном расторжении трудового договора, который был рассчитан до конца сезона-2022/23.

Напомним, что Нжи перешел в «Динамо» в июле 2019 года. Сумма его трансфера из «Марселя» составила шесть миллионов евро. Всего за москвичей футболист отыграл 66 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативных паса.

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Лиона» и «Тоттенхэма». В составе сборной Камеруна он провел 42 встречи (10 голов).