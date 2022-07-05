Полузащитник «Спартака» Мартинс подтвердил свое скорое возвращение в клуб

Опорный полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс в своих соцсетях сообщил о том, что в скором времени он присоединится к летнему сбору красно-белых.

Ранее в московском клубе заявили, что 25-летний футболист все еще не находится в расположении команды из-за проблем со здоровьем.

– Все в порядке, я скоро вернусь обратно, – написал Мартинс.

Напомним, что Мартинс присоединился к «Спартаку» в конце января этого года на правах аренды из «Янг Бойз». По окончании сезона-2021/22 москвичи выкупили контракт футболиста за 6,4 млн евро и подписали с ним контракт до лета 2025-го.

Всего за «Спартак» футболист из Люксембурга провел 13 матчей, забил один гол и отдал три результативных паса. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка России.