Голы Макарова и Тюкавина принесли «Динамо» победу над «Рубином» в товарищеском матче

Товарищеский матч между «Динамо» и «Рубином» завершился победой московского клуба со счетом 2:0.
Отметим, что в составе бело-голубых голы забили полузащитник Денис Макаров, отличившийся на 52-й минуте, и нападающий Константин Тюкавин (90+1), удачно реализовавший 11-метровый удар.
На 78-й минуте красные карточки получили хавбек казанцев Валерий Чуперка, а также Макаров.
Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Динамо» завоевало бронзовые медали чемпионата России. Что касается «Рубина», то подопечные Леонида Слуцкого покинули элитный дивизион страны, заняв 15-е место в турнирной таблице.
источник: «Советский спорт»