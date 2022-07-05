«Его уровень низкий, он никому не пригодится». Смородская не верит в переход Бека-Бека в «Аталанту»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слухи о переходе полузащитника команды Алексиса Бека-Бека в итальянскую «Аталанту».

«Никуда он не перейдет. Я абсолютно в этом убеждена. Ни в какую «Аталанту» не перейдет.

Его уровень низкий, он никому не пригодится. Я говорю об этом больше года. Одни промахи в трансферной кампании Рангника», - приводит слова Смородской «Все про спорт».

Напомним, в минувшем сезоне Бека-Бека провел 26 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.