Адебайор рассказал, как Павлюченко пришел на тренировку в «Тоттенхэме» пьяным

Бывший полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Эммануэль Адебайор признался, что однажды увидел своего экс-одноклубника Романа Павлюченко пьяным на тренировке.

«Про порно историй нет, ха-ха. Есть другая - как один раз он пришел на тренировку пьяным.

От него реально пахло алкоголем. Это было весело. Я спросил у него про это, но он только развел руками, потому что был серьезно пьян», - приводит слова Адебайора Sport24.ru.

За четыре года в Лондоне россиянин провел 112 матчей в составе «шпор», в которых забил 42 мяча и сделал десять результативных передач.

Официально форвард до сих пор не завершил свою карьеру.