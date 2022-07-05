Канчельскис пожелал Нобоа удивить весь мир

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал возможное возвращение Кристиана Нобоа в питерский «Зенит».

«Все хотят закончить карьеру на хорошей ноте - это нормальное явление. В ситуации с Нобоа все зависит от руководителей «Зенита». Наверняка хочет стать чемпионом России, завоевать еще титул.

Может быть, на высшем уровне и реально играть в таком возрасте. На любительском можно и до 70! Жизнь покажет. Дай бог, чтобы он сыграл до 45 лет. Пусть удивит весь мир», - приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Накануне появилась информация что 37-летний эквадорский полузащитник может снова переехать в Петербург.

В минувшем сезоне Нобоа провел в составе «Сочи» 29 матчей, в которых забил десять мячей и помог южанам завоевать первое в их истории серебро РПЛ.