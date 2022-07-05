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Кессье признался, что перешел в «Барселону» из-за Хави

Футболист переехал в Испанию бесплатно.
05 июля 2022 23:30
автор: Александр Шульгин

Полузащитник Франк Кессье прокомментировал свой переход в испанскую «Барселону».

«Переход в «Барселону» - это отличная возможность. Я очень хочу приступить к работе и делать все возможное ради этой команды.

Когда тебя зовет такой выдающийся тренер, как Хави, который также был прекрасным футболистом, ты понимаешь, что все твои усилия были не зря. Не могу дождаться, когда смогу приступить к работе с ним и моими новыми одноклубниками», - приводит слова Кессье Mundo Deportivo.

Напомним, в минувшем сезоне ивуариец выступал за итальянский «Милан», в составе которого провел 39 матчей, забив семь мячей.

Футболист покинул «россонери» в статусе свободного агента по истечении срока контракта.

источник: El Mundo Deportivo
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