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Титов заявил, что в матче ветеранов «Спартака» и «Зенита» не может быть «договорняка»

Встреча станет разогревом перед Суперкубком России.
05 июля 2022 23:55
автор: Александр Шульгин

Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов анонсировал матч ветеранов красно-белых и питерского «Зенита».

«Могу ответственно заявить, что многие игроки «Спартака», с которыми мы сейчас очень много перемещаемся по Подмосковью - там у губернатора Андрея Воробьева есть свой проект «Выходи во двор» - точно в грязь лицом не ударят. Ну и «договорняк» совершенно однозначно отменяется!», - приводит слова Титова «РБ-Спорт».

Напомним, встреча состоится 8 июля, за день до матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом».

источник: «РБ-Спорт»
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Встреча станет разогревом перед Суперкубком России.
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