Титов заявил, что в матче ветеранов «Спартака» и «Зенита» не может быть «договорняка»

Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов анонсировал матч ветеранов красно-белых и питерского «Зенита».

«Могу ответственно заявить, что многие игроки «Спартака», с которыми мы сейчас очень много перемещаемся по Подмосковью - там у губернатора Андрея Воробьева есть свой проект «Выходи во двор» - точно в грязь лицом не ударят. Ну и «договорняк» совершенно однозначно отменяется!», - приводит слова Титова «РБ-Спорт».

Напомним, встреча состоится 8 июля, за день до матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом».