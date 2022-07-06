Хавбек «Краснодара» Крыховяк может уйти в клуб из Саудовской Аравии

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк, принадлежащий «Краснодару», может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает Фабрицио Романо в своем телеграм-канале.

По его данным, 32-летнему хавбеку сделал предложение клуб «Аль-Шабаб».

Напомним, после зимней паузы поляк покинул команду и перешел на правах аренды в греческий АЕК, воспользовавшись предоставленным ФИФА правом выступающим в России легионерам приостанавливать свои контракты. Кроме того, по информации некоторых СМИ, именно Крыховяк подговорил остальных иностранцев покинуть клуб.

В минувшем сезоне игрок провел 14 матчей в составе быков, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.