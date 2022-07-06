Ваноли хотел оставить Ещенко в тренерском штабе «Спартака»

Чемпион России в составе «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что бывший тренер красно-белых Паоло Ваноли оставил бы его в своем штабе

«Когда я узнал, что мою роль в клубе видят иначе, я написал Ваноли. Через какое-то время он мне ответил — уже после того, как объявили, что он уходит. Но я догадывался об этом. После того как официально все объявили, он мне сказал: «Жаль, что так получилось. Если бы я остался в команде, ты бы был у меня в штабе», - приводит слова Ещенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, Ещенко завершил свою игровую карьеру в январе этого года. Затем он вошел в тренерский штаб «Спартака». В настоящий момент экс-защитник вступил в должность технического директора академии клуба.

Футболист выступал за москвичей с 2016 по 2021 годы, став с командой чемпионом России в сезоне-2016/17.