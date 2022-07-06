ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ваноли хотел оставить Ещенко в тренерском штабе «Спартака»

Об этом рассказал сам футболист.
06 июля 2022 08:47
автор: Максим Скороходов

Чемпион России в составе «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что бывший тренер красно-белых Паоло Ваноли оставил бы его в своем штабе

«Когда я узнал, что мою роль в клубе видят иначе, я написал Ваноли. Через какое-то время он мне ответил — уже после того, как объявили, что он уходит. Но я догадывался об этом. После того как официально все объявили, он мне сказал: «Жаль, что так получилось. Если бы я остался в команде, ты бы был у меня в штабе», - приводит слова Ещенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, Ещенко завершил свою игровую карьеру в январе этого года. Затем он вошел в тренерский штаб «Спартака». В настоящий момент экс-защитник вступил в должность технического директора академии клуба.

Футболист выступал за москвичей с 2016 по 2021 годы, став с командой чемпионом России в сезоне-2016/17.

источник: «Спорт-Экспресс»
Это интересно:
Ещенко и Ребров успокаивали Зелимхана Бакаева в «Спартаке»
Вингер не был доволен, что не получает игрового времени.
06.07.2022 09:39
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Бавария» не подпишет Роналду, так как он не подходит под стиль игры Нагельсмана
«Бавария» не подпишет Роналду, так как он не подходит под стиль игры Нагельсмана
Звезда мирового футбола не приходит на тренировки «Манчестер Юнайтед».
06.07.2022 09:24
Футбол
автор: Максим Скороходов
В двух матчах в Сьерра-Леоне забили более 90 голов, ведется расследование
Результаты игр второго дивизиона были отменены.
06.07.2022 09:05
Футбол
автор: Максим Скороходов
Ваноли хотел оставить Ещенко в тренерском штабе «Спартака»
Об этом рассказал сам футболист.
06.07.2022 08:47
Футбол
автор: Максим Скороходов
Хавбек «Краснодара» Крыховяк может уйти в клуб из Саудовской Аравии
Хавбек «Краснодара» Крыховяк может уйти в клуб из Саудовской Аравии
«Аль-Шабаб» сделал предложение польскому футболисту.
06.07.2022 08:16
Футбол
автор: Максим Скороходов
Титов заявил, что в матче ветеранов «Спартака» и «Зенита» не может быть «договорняка»
Встреча станет разогревом перед Суперкубком России.
05.07.2022 23:55
Футбол
автор: Александр Шульгин
Кессье признался, что перешел в «Барселону» из-за Хави
Футболист переехал в Испанию бесплатно.
05.07.2022 23:30
Футбол
автор: Александр Шульгин
Канчельскис пожелал Нобоа удивить весь мир
Эквадорец может вернуться в «Зенит».
05.07.2022 22:32
Футбол
автор: Александр Шульгин
Адебайор рассказал, как Павлюченко пришел на тренировку в «Тоттенхэме» пьяным
Игроки вместе выступали в составе лондонского клуба.
05.07.2022 21:33
Футбол
автор: Александр Шульгин
Личка рад появлению Кубка РПЛ и увеличению количества матчей
«Оренбург» вернулся в РПЛ через стыковые матчи
05.07.2022 20:58
Футбол
автор: Александр Шульгин
Разыскиваются конкуренты «Зенита»! Такими темпами «Спартак», «Динамо» и др. интригу не обеспечат
До старта чемпионата страны остается 10 дней, а ясности в том, какими предстанут клубы в новом сезоне, пока нет.
Теперь ты в армии… Как ЦСКА использовал призыв, чтобы заполучить лучших хоккеистов
Вратарь сборной России Иван Федотов вместо НХЛ оказался на Новой Земле, превратившись из звезды хоккея в рядового солдата-срочника. «Плеймейкер» вспоминает времена СССР, когда армейские клубы при помощи призывных повесток мешали лучшим хоккеистам выезжать за границу и наносили удар по конкурентам.
«Приобретения будут, но пока все откладывается». Федотов — после поражения от «Пари НН»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча «Кубка PARI Премьер» с «Пари Нижним Новгородом» (0:2) и рассказал о подготовке к сезону.
Монополия на Карлсена! Как Непомнящий снова стал первым после лучшего шахматиста всех времен
В Мадриде финишировал турнир претендентов на первенство мира. Первое место уверенно занял российский гроссмейстер Ян Непомнящий - он второй раз подряд сыграет чемпионский матч с норвежцем Магнусом Карлсеном.
Потеряли кучу народа и проиграли третий домашний матч подряд. Как же все плохо у ЦСКА при Федотове
В рамках «Кубка PARI Премьер» красно-синие уступили «Пари Нижнему Новгороду» - 0:2.
«Нашему флоту без Федотова никак?» Как вратарь сборной России стал матросом
«Плеймейкер» продолжает следить за подробностями нашумевшего дела экс-голкипера ЦСКА Ивана Федотова.
«Федотов и ЦСКА» — тренд лета-2022. Обзор мемов
Главные футбольные события в картинках и видео.
«Может, Абаскаля снимут после пяти туров, Суперкубок для него — момент истины». Панов — о «Спартаке»
Бывший нападающий сборной России и болельщик «Спартака» Александр Панов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от предстоящего 9 июля матче за Суперкубок, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом».
Ежемесячный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 04.07.2022: на кону 14 197 656 рублей!
4 июля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Кассьерра забил через три минуты после дебюта! Как «Зенит» победил в Сочи лучшую команду Сербии
В последнем контрольном матче перед Суперкубком России со «Спартаком» команда Сергея Семака победила «Црвену Звезду» - 2:1.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика