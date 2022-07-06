В двух матчах в Сьерра-Леоне забили более 90 голов, ведется расследование

Футбольная ассоциация Сьерра-Леоне начала расследование двух матчей второго дивизиона, сообщает Goal.com.

Речи идет об играх между «Кахунла Рейнджерс» и «Лумбебу Юнайтед», завершившейся со счетом 95:0, и «Галфа» с «Кокима Ливаном», где первая команда победила - 91:1.

Источник отмечает, что первые таймы закончились с гораздо менее разгромными результатами 2:0 и 7:1 соответственно.

На данный момент данные игры аннулированы, ведется расследование по делу о манипулировании результатом.

Добавим, что победители данных матчей борются за путевку на повышение в классе, а количество очков у них одинаковое.