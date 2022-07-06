Ещенко и Ребров успокаивали Зелимхана Бакаева в «Спартаке»

Бывший защитник и тренер «Спартака» Андрей Ещенко подтвердил, что вместе с экс-голкипером Артемом Ребровым успокаивал вингера Зелимхана Бакаева.

«Думаю, все футболисты бесятся, когда что-то не получается. Поэтому мы его и успокаивали с Геннадичем. Говорили: «Ты успокаивайся. Мало ли, почему не играешь. Может, тебя проверяют. Может, хотят посмотреть, выдерживаешь ты стресс или нет. А ты начинаешь руками размахивать. Тем более по ТВ все смотрят, как ты свое негодование показываешь. Зачем этот типа конфликт между тобой и тренером».

Он понимал, но все равно опять вел себя так же. Думаю, со временем и опытом понимание придет и он соберется», - приводит слова Ещенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за столичную команду 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

25-летний футболист покинул красно-белых в связи с истечением срока контракта и перешел в «Зенит» на правах свободного агента, подписав трехлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.