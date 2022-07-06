Полузащитник «Рубина» Ломовицкий находится в расширенном списке «Химок»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что клуб интересуется полузащитником «Рубина» Александром Ломовицким.

«У нас достаточно много игроков в списке, ничего конкретно сказать не могу. У нас требования, чтобы игрок попадал в игровую модель по возрасту. Если мы договоримся, то он будет в нашем клубе. Он сейчас находится в расширенном списке, но нет ничего невозможного. Будем скоро принимать решения по трансферам», - приводит слова Терюшкова «Метарейтинг».

Добавим, что Ломовицкий за «Рубин» сыграл в 13 матчах, в которых забил один гол. Казанский клуб заплатил «Спартаку» за футболиста 1,5 млн евро. Согласно Transfermarkt, полузащитник стоит дешевле на 300 тыс.