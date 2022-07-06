Ещенко рассказал, что нужно российским командам, чтобы конкурировать с «Зенитом»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, с помощью чего в России можно конкурировать с «Зенитом».

«В плане финансов, наверное, нет. Естественно, они дадут лучшие условия, чем любая другая команда. Нужно, чтобы была команда единомышленников, команда с характером. И от тренерского штаба многое зависит. Но почему нет?» - приводит слова Ещенко «Спорт-Экспресс».

Добавим, что «Зенит» побеждал в последних четырех чемпионатах России. Гегемония сине-бело-голубых началась с того момента, как команду возглавил Сергей Семак.