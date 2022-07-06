Защитник ЦСКА Дивеев рассказал про тренировки под руководством Федотова

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как изменились тренировки с приходом Владимира Федотова.

«Увеличились нагрузки. Их стало значительно больше, особенно в первые дни сбора. В плане бегов было очень тяжело, ни у кого я столько не бегал. Наверное, в последний раз такое было в «Уфе» в дубле. И то там только наподобие было, тут еще тяжелее. Здесь сложнее в плане рывков и торможения. В тренажерном зале тоже стало тяжелее», - приводит слова Дивеева «Матч ТВ».

Напомним, что о назначении Федотова было объявлено 15 июня. Тренер, который привел «Сочи» к серебряным медалям чемпионата России, подписал с ЦСКА долгосрочный контракт.