Ещенко - о решении Лещука не пожимать руку Умярову: Вратари априори чуть странные

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о поведении вратаря «Динамо» Игроя Лещука, который не стал пожимать руку хавбеку красно-белых Наилю Умярову за то, что он «помогу» игроку белго-голубых Даниилу Фомину не забить пенальти в компенсированное ко второму тайму время в финале Кубка России (2:1).

«Ну, во-первых, Лещук — вратарь. Он не полевой игрок. Они априори чуть такие — странные. Понятно, что меня бы злило, если бы тянули время, к примеру. Но это футбол — это эмоции. И я понимаю, что в подобной ситуации сам поступил бы так же», - приводит слова Ещенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Умяров говорил Фомину «17 забил, 18-й промажешь» и «Ну сейчас точно промахнешься!».

Добавим, что Фомин впервые не забил пенальти в матче на высшем уровне.