Полузащитник Мантуан, который должен прийти в «Зенит» вместо Алберто, получил травму

Полузащитник Густаво Мантуан, который перейдет в «Зенит» из «Коринтианса»? получил травму, играя за бразильскую команду в Кубке Либертадорес.
«Что касается травмы Мантуана, сегодня будет обследование», - приводит «Чемпионат» слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева.
Напомним, что Мантуан перейдет «Зенит» в обмен на форварда Юри Алберо. Также в рамках данной арендной сделки состав сине-бело-голубых пополнит вратарь Иван Куарежма.
21-летний Мантуан является воспитанником академии «Кориантианса». В общей сложности он провел за клуб из Сан-Паулу 36 встреч, забил четыре гол и отдал одну результативную передачу.
источник: Чемпионат.com