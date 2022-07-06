ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Полузащитник Мантуан, который должен прийти в «Зенит» вместо Алберто, получил травму

Игрок не доиграл за «Коринтианс» в Кубке Либертадорес
06 июля 2022 11:15
автор: Максим Скороходов

Полузащитник Густаво Мантуан, который перейдет в «Зенит» из «Коринтианса»? получил травму, играя за бразильскую команду в Кубке Либертадорес.

«Что касается травмы Мантуана, сегодня будет обследование», - приводит «Чемпионат» слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

Напомним, что Мантуан перейдет «Зенит» в обмен на форварда Юри Алберо. Также в рамках данной арендной сделки состав сине-бело-голубых пополнит вратарь Иван Куарежма.

21-летний Мантуан является воспитанником академии «Кориантианса». В общей сложности он провел за клуб из Сан-Паулу 36 встреч, забил четыре гол и отдал одну результативную передачу.

источник: Чемпионат.com
Это интересно:
Колосков не видит угрозы исключения РФС из ФИФА
35 стран призвали убрать Россию из всех международных организаций.
06.07.2022 12:46
Футбол
автор: Максим Скороходов
Оздоев отрицает, что ушел из «Зенита» из-за конфликта с Семаком
Полузащитник утратил мотивацию в составе сине-бело-голубых.
06.07.2022 11:32
Футбол
автор: Максим Скороходов
Полузащитник Мантуан, который должен прийти в «Зенит» вместо Алберто, получил травму
Игрок не доиграл за «Коринтианс» в Кубке Либертадорес
06.07.2022 11:15
Футбол
автор: Максим Скороходов
Ещенко - о решении Лещука не пожимать руку Умярову: Вратари априори чуть странные
Полузащитник «Спартака» оказывал психологическое давление на хавбека «Динамо» Фомина перед пенальти в финале Кубка России.
06.07.2022 10:42
Футбол
автор: Максим Скороходов
Защитник ЦСКА Дивеев рассказал про тренировки под руководством Федотова
Армейцам увеличили физические нагрузки.
06.07.2022 10:26
Футбол
автор: Максим Скороходов
Ещенко рассказал, что нужно российским командам, чтобы конкурировать с «Зенитом»
Финансово сине-бело-голубых не перебить.
06.07.2022 10:11
Футбол
автор: Максим Скороходов
Полузащитник «Рубина» Ломовицкий находится в расширенном списке «Химок»
Полузащитник «Рубина» Ломовицкий находится в расширенном списке «Химок»
Воспитанник «Спартака» только зимой перешел в казанский клуб.
06.07.2022 10:01
Футбол
автор: Максим Скороходов
Ещенко и Ребров успокаивали Зелимхана Бакаева в «Спартаке»
Вингер не был доволен, что не получает игрового времени.
06.07.2022 09:39
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Бавария» не подпишет Роналду, так как он не подходит под стиль игры Нагельсмана
«Бавария» не подпишет Роналду, так как он не подходит под стиль игры Нагельсмана
Звезда мирового футбола не приходит на тренировки «Манчестер Юнайтед».
06.07.2022 09:24
Футбол
автор: Максим Скороходов
В двух матчах в Сьерра-Леоне забили более 90 голов, ведется расследование
Результаты игр второго дивизиона были отменены.
06.07.2022 09:05
Футбол
автор: Максим Скороходов
Роналду и «МЮ»: уйти нельзя остаться
Одной из главных трансферных мыльных опер лета-2022 - ситуация с вероятным уходом из «МЮ» Криштиану Роналду.
Разыскиваются конкуренты «Зенита»! Такими темпами «Спартак», «Динамо» и др. интригу не обеспечат
До старта чемпионата страны остается 10 дней, а ясности в том, какими предстанут клубы в новом сезоне, пока нет.
Теперь ты в армии… Как ЦСКА использовал призыв, чтобы заполучить лучших хоккеистов
Вратарь сборной России Иван Федотов вместо НХЛ оказался на Новой Земле, превратившись из звезды хоккея в рядового солдата-срочника. «Плеймейкер» вспоминает времена СССР, когда армейские клубы при помощи призывных повесток мешали лучшим хоккеистам выезжать за границу и наносили удар по конкурентам.
«Приобретения будут, но пока все откладывается». Федотов — после поражения от «Пари НН»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча «Кубка PARI Премьер» с «Пари Нижним Новгородом» (0:2) и рассказал о подготовке к сезону.
Монополия на Карлсена! Как Непомнящий снова стал первым после лучшего шахматиста всех времен
В Мадриде финишировал турнир претендентов на первенство мира. Первое место уверенно занял российский гроссмейстер Ян Непомнящий - он второй раз подряд сыграет чемпионский матч с норвежцем Магнусом Карлсеном.
Потеряли кучу народа и проиграли третий домашний матч подряд. Как же все плохо у ЦСКА при Федотове
В рамках «Кубка PARI Премьер» красно-синие уступили «Пари Нижнему Новгороду» - 0:2.
«Нашему флоту без Федотова никак?» Как вратарь сборной России стал матросом
«Плеймейкер» продолжает следить за подробностями нашумевшего дела экс-голкипера ЦСКА Ивана Федотова.
«Федотов и ЦСКА» — тренд лета-2022. Обзор мемов
Главные футбольные события в картинках и видео.
«Может, Абаскаля снимут после пяти туров, Суперкубок для него — момент истины». Панов — о «Спартаке»
Бывший нападающий сборной России и болельщик «Спартака» Александр Панов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от предстоящего 9 июля матче за Суперкубок, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом».
Ежемесячный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 04.07.2022: на кону 14 197 656 рублей!
4 июля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика