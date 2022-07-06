Колосков не видит угрозы исключения РФС из ФИФА

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков призвал не боятся исключения организации из состава ФИФА.

«Угрозы исключения РФС из ФИФА нет. В конгрессе участвуют представители 211 национальных футбольных ассоциаций. Против нас же выступили 35 стран. Даже если еще десяток прибавится, это ничего не изменит. Никакого риска нет. Дело в том, что Россию вновь хотят исключить, руководствуясь политическими мотивами. А в уставе Международной федерации футбола четко прописано, при каких условиях национальная федерация может лишиться членства. Так что никаких шансов у инициаторов этой провокации нет», - приводит слова Колоскова RT.

Напомним, что конгресс ФИФА 31 марта не стал рассматривать исключение или приостановку РФС.

При этом российские клубные и национальные команды отстранены от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. На данные решения РФС подал апелляции в CAS.