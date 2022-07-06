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Президент «Оренбурга» заявил, что клубы РПЛ не голосовали по вопросу Кубка лиги

Команды лишь выразили свое отношение.
06 июля 2022 13:30
автор: Максим Скороходов

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, почему его клуб, а также «Химки» и Факел» выступили против Кубка лиги.

При этом Еремякпин отметил, что как такого голосования не проводилось.

«Голосования на собрании клубов не было. Никаких решений, требующих голосования, не было принято. Мы лишь высказали свое отношение к этому турниру, о существующих вокруг него проблемах. «Химки», например, опасаются, что им не хватит глубины состава для участия в турнире. «Факел» выразил обеспокоенность сложностями, связанными с логистикой, что повышает нагрузку. Я в начале своего выступления заявил, что идея привлекательная, но ее нужно реализовать соответствующим образом. Сейчас ждем, когда вопрос проработают на комиссии, после чего нам поступит информация о дате нового собрания», - приводит «РИА Новости» слова президента «Оренбурга».

Ожидается, что решение по проведению Кубка лиги будет принято на следующей недели после консультаций с РФС.

Напомним, что последняя организация дала срок до 15 июля решить все вопросы по организации Кубка лиги, призванного заменить Лигу чемпионов.

Добавим, что, по сведениям СМИ, у Кубка лиги есть три перспективных предложения, в промежутке от 1,5 до 2,5 млрд рублей.

источник: «РИА Новости»
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