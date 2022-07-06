Боярский выступит перед матчем легенд «Зенита» и «Спартака»

Народный артист РСФСР Михаил Боярской ожидает увидеть хорошей игры в матче легенд «Зенита» и «Спартака».

«Я буду выступать перед этим матчем. Поскольку это легендарные команды, факт того, что они встретятся на «Петровском», омолодит всех болельщиков. На этом стадионе были самые замечательные матчи. Хочется, чтобы все получили удовольствие от матча. Раньше «Спартак» состоял из игроков «Зенита», и наоборот. Все перемешалось. В те времена футболисты этих двух команд составляли основу нашей сборной. Нужно смотреть за качеством игры. Надеюсь, что легенды обеих команд не постарели и смогут показать настоящий футбол. Это противостояние – лакмусовая бумажка российского футбола в его нынешнем состоянии», - приводит слова Боярского «РБ-Спорт».

Матч легенд пройдет 8 июля на стадионе в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Уже на следующий день также в северной столице России пройдет официальный матч между этими командами, которые разыграют Суперкубок страны. Эта игра пройдет на «Газпром-Арене» и начнется в 19:00 мск.