В «Химках» считают Кубок лиги непроработанным

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, почему клуб выступил проти Кубка лиги.

«На данном этапе «Химки» не поддержали проект Кубка лиги. Решение не до конца проработано — дополнительные расходы плюс с неподтвержденными спонсорам и неопределенным вещателем», - приводит слова Терюшкова Sport24.ru.

Помимо «Химок» турнир не поддержали «Оренбург» и «Факел».

Ожидается, что решение по проведению Кубка лиги будет принято на следующей недели после консультаций с РФС.

Напомним, что последняя организация дала срок до 15 июля решить все вопросы по организации Кубка лиги, призванного заменить Лигу чемпионов.