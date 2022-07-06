Кассьерра остался в России из-за интереса со стороны «Зенита»

Колумбийский форвард Матео Кассьерра рассказал, почему остался в России.

«Я хотел остаться в России, потому что возник интерес со стороны «Зенита». Мне хотелось попробовать себя в команде-чемпионе. Плюс разговор с Барриосом, он убедил меня приехать. Я хочу выиграть с клубом трофеи. И рад остаться в чемпионате, где мне хорошо», - приводит «Чемпионат» слова форварда.

С «Зенитом» эквадорец 30 июня подписал трехлетний контракт с возможностью продления на один сезон.

Напомним, что Кассьерра выступал за «Сочи» с августа прошлого года. Всего за «барсов» он отыграл 23 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.