«Пари НН» согласовал с «Уфой» трансфер Агаларова

Как стало известно «Советскому спорту», «Пари НН» договорился с «Уфой» по сумме трансфера нападающего Гамида Агаларова. Оформление сделки вышло на финальную стадию.

Нижегородцам осталось достичь договоренности по зарплате с самим игроком, но принципиальное согласие от него уже получено. В немалой степени он склоняется к варианту с «Пари НН» из-за фигуры Михаила Галактионова, с которым он знаком по молодежной сборной России.

Напомним, что мы первыми сообщили об интересе «Пари НН» к экс-полузащитнику Эдгару Севикяну. Сегодня он стал футболистом нижегородской команды на правах свободного агента.