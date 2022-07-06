Терюшков - о Гулиеве и Ломовицком в «Химках»: Сейчас решения нет

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» и депутат Государственной думы РФ Роман Терюшков прокомментировал интерес клуба к Александру Ломовицкому и Аязу Гулиеву.

«Сейчас много информации ходит, но могу сказать, что по обоим конкретики нет. Все будет зависеть от переговоров, условий и желания тренера. Рано о чем-то говорить. В наших списках много футболистов, не могу исключать, что они могут появиться в «Химках». Думаю, до конца недели мы примем решение. Сейчас его нет», - приводит слова Терюшкова «РБ-Спорт».

Напомним, в сезоне 2021/22 Ломовицкий заканчивал в казанском «Рубине», проведя 13 матчей и забив один мяч.

Гулиев в 26 встречах за тульский «Арсенал» не смог отличиться ни разу.

Отметим, что оба клуба напрямую вылетели в ФНЛ. Ломовицкий и Гулиев являются воспитанниками московского «Спартака».