«Матч ТВ» может расторгнуть контракт с РПЛ из-за Кубка лиги

Телеканал «Матч ТВ» может расторгнуть договор с РПЛ, касающийся показа матчей чемпионата России по футболу.

Причиной такого решения может стать созданеие нового турнира - Кубка РПЛ, который, по мнению вещателя, перетянет внимание на себя.

«Матч ТВ» считает, что создание нового турнира среди клубов РПЛ негативно скажется на медийной привлекательности Чемпионата России по футболу и Кубка России по футболу, что повлечет за собой соответствующие последствия для всех вовлеченных сторон.

Учитывая вышеизложенное, «Матч ТВ» оставляет за собой право применить меры юридического характера касательно пересмотра или расторжения лицензионного договора с РПЛ», – говорится в письме, опубликованном на сайте телеканала.

Добавим, что решение о проведении кубка принято и связано оно с отстранением российских клубов от участия в еврокубках. Однако структура и календарь соревнований до сих пор не утверждены.