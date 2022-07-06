Канчельскис ответил на вопрос, кто мешает «Спартаку» бороться за медали в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, кто мешает «Спартаку» бороться за первые три строчки в таблице во внутреннем чемпионате.

- Будет ли «Спартак» бороться за медали?



- На сегодняшний день никто «Зениту» не составит конкуренцию. У «Спартака» все на бумаге. Там руководители — в кавычках самые лучшие во всем мире. Если в клубе останутся такие руководители, «Спартак» не будет бороться ни за какие медали, - передает слова Канчельскиса «Спорт день за днем».



В прошлом сезоне красно-белые заняли десятое место в РПЛ и завоевали Кубок России, обыграв в финале турнира московское «Динамо» (2:1).