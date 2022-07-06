Дортмундская «Боруссия» подписала форварда «Аякса» Аллера

Форвард «Аякса» Себастьян Аллер подписал контракт с «Боруссией» до 2026 года.

Руководство дортмундского клуба заплатило 31 миллион евро за переход нападающего.

Об этом сообщает официальный сайт «шмелей».

«Мы очень рады, что смогли подписать Себастьена Аллера, опытного центрального нападающего, который недавно отличился в Лиге чемпионов, но который также хорошо знаком с Бундеслигой и уже показал свой класс и высокое качество игры», - сказал спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель.

В прошлом сезоне 28-летний ивуарец провел 31 матч за «Аякс» в Эредивизи, забил 21 гол и отдал семь результативных передач. Помимо этого, на счету форварда восемь игр в Лиге чемпионов, где он 11 раз поразил ворота соперника.