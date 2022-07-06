Агент Бийола - о будущем футболиста: Яка ждет решения ЦСКА

Роберт Чибеж, агент центрального защитника ЦСКА Яки Бийола, рассказал, как обстоят дела с возможным переходом футболиста в итальянский «Удинезе».

«Нет, новостей пока нет. Когда он вернется в Россию? Не знаю, ЦСКА должен решить, возвращаться ему или нет, и когда. Яка тренируется индивидуально и ждет решения ЦСКА», - сказал Чибеж «РБ-Спорт».

Контракт словенца с ЦСКА действует до окончания следующего сезона. В общей сложности 23-летний футболист принял участие в 96 матчах красно-синих, в которых отметился семью голами и восемью результативными передачами.