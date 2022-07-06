Экс-игрок «Зенита» Витсель стал игроком «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» объявил о подписании полузащитника Акселя Витселя.
Прошлым клубом хавбека была дортмундская «Боруссия». В составе «шмелей» 33-летний футболист сыграл в 144 матчах, забил 13 голов и отдал шесть ассистов.
Бельгиец также известен по выступлениям за петербуржский «Зенит» (2013-2017 годы). За сине-бело-голубых хавбек провел 180 игр, в которых отметился 22 забитыми мячами и 14 результативными передачами. В этом клубе он выиграл чемпионат и Кубок страны, а также стал двукратным обладателем Суперкубка России.
источник: ФК «Атлетико» (Мадрид)