Юра Мовсисян - об отстранении России от еврокубков: Очень позорное решение

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян высказался о решении УЕФА отстранить российские клубы от еврокубков в сезоне-2022/23.

«Правильно ли, что российских спортсменов отстранили от международных соревнований? Это совсем не правильное решение, спортсмены ни при чем. Политика и спорт должны отделяться друг от друга, очень позорное решение. Я надеюсь, что скоро снимут отстранения. Это неправильно – ты ничего не делаешь и тебя отстраняют», – цитирует Мовсисяна Metaratings.

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА приняли решение наложить запрет на участие российских клубов и сборных в турнирах под эгидой этих организаций в сезоне-2022/23.