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Юра Мовсисян - об отстранении России от еврокубков: Очень позорное решение

Отечественные клубы пропускают международный сезон.
06 июля 2022 19:38
автор: Александр Бойченко

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян высказался о решении УЕФА отстранить российские клубы от еврокубков в сезоне-2022/23.

«Правильно ли, что российских спортсменов отстранили от международных соревнований? Это совсем не правильное решение, спортсмены ни при чем. Политика и спорт должны отделяться друг от друга, очень позорное решение. Я надеюсь, что скоро снимут отстранения. Это неправильно – ты ничего не делаешь и тебя отстраняют», – цитирует Мовсисяна Metaratings.

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА приняли решение наложить запрет на участие российских клубов и сборных в турнирах под эгидой этих организаций в сезоне-2022/23.

источник: «Метарейтинг»
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