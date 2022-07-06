«Ференцварош» Черчесова не смог обыграть «Тобол» в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Сегодня, 6 июля, в Костанае (Казахстан) состоялся матч первого тура квалификации Лиги чемпионов между «Тоболом» и «Ференцварошем». Команды не смогли определить победителя - 0:0.
Напомним, что венгерскую команду тренирует российский специалист Станислав Черчесов.
Ответный матч между клубами состоится 13 июля в Будапеште.
В прошлом сезоне «Ференцварош» выиграл чемпионат и стал обладателем Кубка страны.
Лига чемпионов
1-й квалификационный раунд
1-й матч
«Тобол» (Казахстан) - «Ференцварош» (Венгрия) 0:0.
источник: «Советский спорт»