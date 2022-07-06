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Форвард «Манчестер Сити» Стерлинг согласовал контракт с «Челси»

Английский нападающий выступал за «горожан» с 2015-го года.
06 июля 2022 20:08
автор: Александр Бойченко

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг согласовал условия личного контракта с «Челси».

Об этом сообщает The Telegraph.

Как сообщает источник, 27-летний игрок договорился с руководством «синих» о подписании соглашения. В ближайшие 24 часа клубы должны оформить сделку.

Ранее сообщалось, что английский нападающий очень нравится главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю. Сумма сделки составит около 35 миллионов фунтов стерлингов (около 41 миллиона евро). Футболист решил покинуть «Манчестер Сити» из-за большей игровой практики.

В прошлом сезоне нападающий сыграл в 30 матчах «горожан» в АПЛ, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Форвард сборной Англии выступает за «Манчестер Сити» с 2015-го года.

Рыночная стоимость нападающего составляет 70 миллионов евро по данным Transfermarkt.

источник: The Telegraph
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