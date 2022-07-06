Мовсисян: Я жил в России и Армении, но более комфортно чувствую себя в США

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян сравнил уровень жизни в России и США.

«Я жил в России и в Армении, но более комфортно чувствую себя именно в США. Ты не можешь сравнить, потому что это разные жизни, можно сказать. В России в свое время я жил хорошо, здесь тоже для меня все отлично», - приводит слова Мовсисяна Metaratings.

Напомним, что армянский форвард играл в России в период с 2010 по 2016 годы. В первые два сезона нападающий выступал за «Краснодар», во все последующие - за московский «Спартак». 34-летний игрок объявил о завершении карьеры в прошлом году.