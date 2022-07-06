Кан объяснил, почему не хочет видеть Роналду в «Баварии»

Председатель правления «Баварии» и бывший голкипер мюнхенского клуба Оливер Кан заявил, что не хотел бы видеть Криштиану Роналду в составе команды.

«Я ценю Роналду как одного из лучших, но такой переход не соответствует нашей философии», - приводит слова Кана журналист Франк Линкеш в своих соцсетях.

Напомним, в сезоне 2021/22 Роналду провел 38 матчей, в которых забил 24 мяча. Еще одну встречу форвард успел отыграть в футболке «Ювентуса» до перехода в «МЮ», не отметившись результативными действиями.