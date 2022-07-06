Орлов не считает шантажом письмо «Матч ТВ» к РПЛ и РФС

Комментатор Геннадий Орлов не считает шантажом со стороны телеканал «Матч ТВ» открытое письмо в адрес РПЛ и РФС.

«Что значит шантажировать? Мне кажется они говорят о своих коммерческих интересах. Почему сразу шантаж?

Сейчас нет никакой монополии. Есть Okko, есть «Яндекс» - они могут вступить в борьбу. Другой вопрос, контракт «Матч ТВ». Такого большого контракта никогда еще не было. Поэтому они вправе диктовать свои условия. Это бизнес», - приводит слова Орлова «Спорт день за днем».

Напомним, ранее телеканал выразил обеспокоенность коммерческой привлекательностью матчей чемпионата России в случае запуска Кубка РПЛ.