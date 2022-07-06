«Игра была равной». Черчесов - о ничьей с «Тоболом» в Лиге чемпионов

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал ничейный результат в матче первого тура квалификации Лиги чемпионов с казахстанским «Тоболом».

«Матч был трудным, но мы этого и ожидали. Мы перепробовали на поле все, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно.

В матче были свои сложности, но я бы не стал сейчас в них вдаваться, хотелось бы сначала обсудить их с командой. Игра была равная, у нас были моменты, как и у соперника», - цитирует Черчесова Nemzeti.

Сегодня, 6 июля, в Костанае (Казахстан) состоялся матч первого тура квалификации Лиги чемпионов между «Тоболом» и «Ференцварошем». Команды не смогли определить победителя - 0:0.

Ответный матч между клубами состоится 13 июля в Будапеште.