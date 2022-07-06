Очередной российский клуб потерял профессиональный статус и не выступит в следующем сезоне

Футбольный клуб «Чита» лишился профессионального статуса из-за финансовых проблем. Команда не выступит в следующем сезоне Второй лиги и сосредоточится на развитии детского футбола.

«В связи с отсутствием необходимого объема финансирования, решено сосредоточить ресурсы на развитие детского и юношеского футбола. Сохраняем: «Чита-М», команды, которые принимают участие в Юношеской футбольной лиге, детские команды и ДФЦ. Считаем, что работа с подрастающим поколением юных футболистов обязательно принесет результат и профессиональный футбол вернется в Забайкальский край», — говорится в заявлении забайкальского клуба.

В прошлом сезоне «быки» заняли 20-е место в ФНЛ-2. Команда выступала на стадионе «Локомотив», вместимость которого составляет 10 200 зрителей.