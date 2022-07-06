«Домыслы». В «Зените» отреагировали на информацию об интересе к Маркао

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе клуба к бразильскому защитнику стамбульского «Галатасарая» Маркао.

«Правда, что «Зенит» предложил за Маркао 15 млн? Это домыслы итальянских журналистов», - приводит слова руководителя сине-бело-голубых «Чемпионат».

По информации журналиста Фабрицио Романо, конкурентом питерцев является испанская «Севилья», которая предлагает туркам на три миллиона евро меньше (»Зенит» - 15), однако сам футболист заявил, что хотел бы перейти именно в испанский клуб.

В сезоне 2021/22 26-летний игрок провел 38 матчей, в которых забил один мяч. Контракт защитника с »Галатасараем» рассчитан до 30 июня 2024 года.