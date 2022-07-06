Оздоев назвал причину отсутствия воспитанников в основе «Зените»

Полузащитник Магомед Оздоев считает, что у молодых футболистов «Зенита» существуют проблемы с организованностью и дисциплиной, из-за которых они не могут дотянуть до уровня основной команды.

«Ключевым стал вопрос отношения к делу. Я всегда говорил им в лицо — если регулярно опаздывать на тренировки и на установки перед играми первой команды — невозможно стать в ней основным.

Если бы в «Локомотиве» я бы опоздал на установку или проспал тренировку, меня в тот же день выгнали бы из команды. Ещё бы и от Лоськова получил бы. Но сейчас у молодых, видимо, другие взгляды», — цитирует Оздоева Sport24.

Оздоев выступал за петербуржскую команду с 2017 года. В общей сложности он провел за «Зенит» 116 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал 13 результативных передач. В настоящий момент 29-летний хавбек пребывает в статусе свободного агента.