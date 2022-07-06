Центральный защитник «Сочи» Родригао подписал контракт с «Зенитом».

Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на собственный источник, официально о трансфере защитника будет объявлено в ближайшее время. По информации портала transfermarkt, переход Родригао обошелся питерскому клубу в 3,5 миллиона евро.

Напомним, что профессиональную карьеру защитник начинал в «Атлетико» (Минейро). Затем в течение четырех лет на правах аренды выступал за бразильские «Калденсе», «Коимбра» (2016), «Боа» (2018) и «Ферровиария» (2019). Летом 2019 года в качестве свободного агента перешел португальский «Жил Висенте», а спустя два года перебрался в «Сочи».

За сочинскую команду бразилец провел 31 встречу, записав на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу, а также заработав четыре желтые и одну красную карточки. Вместе с «Сочи» защитник выиграл первые в истории клуба серебряные медали российского первенства.