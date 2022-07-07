Сборная Англии одержала победу над Австрией в стартовом матче женского Евро-2022

Сегодня, 6 июля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере прошел матч-открытия женского чемпионата Европы-2022 между сборными Англии и Австрии (1:0).

Единственный гол в этой встрече был забит на 17-й минуте усилиями Беты Мид.

Таким образом, англичанки набрали три очка и возглавили квартет А. Австрия осталась на последнем месте. Помимо этих двух сборных в группе играют команды Северной Ирландии и Норвегии.

Следующий матч Англия проведет 11 июля против Норвегии, а Австрия встретится с Северной Ирландией.

Евро-2022, женщины

1-й тур

Англия - Австрия 1:0

Голы: Мид 17