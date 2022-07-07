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Терюшков: «Химки» не делали никаких предложений Кокорину

Россиянин хочет остаться во Флоренции.
07 июля 2022 09:10
автор: Александр Шульгин

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков опроверг слухи о том, что клуб готовит предложение Александру Кокорину.

«Химки» точно не делал никаких предложений Кокорину. Его нет в наших списках сейчас, с зимы ничего не изменилось. Мы нацелены на развитие своих молодых, доморощенных кадров», - приводит слова Терюшкова Sport24.ru.

Напомним, ранее появилась информация о том, что «Фиорентина» готова к переговорам с футболистом по досрочному расторжению контракта, однако сам нападающий заявил, что никуда уезжать из Италии не собирается.

В минувшем сезоне Кокорин провел лишь семь матчей в составе «фиалок».

источник: Sport24.ru
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