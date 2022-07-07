РФС предложил вернуть «золотой» матч в РПЛ

В РФС предложили вернуть «золотой» матч для определения чемпиона России в случае равенства очков у двух команд, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее в регламенте национального первенства подобная норма уже существовала, и даже однажды была применена: в 2002 году в такой встрече московский «Локомотив» одолел ЦСКА и впервые в своей истории выиграл чемпионский титул, чем вызвал гнев тогдашнего наставника армейцев Валерия Газзаева.

Сейчас для проведения дополнительной игры для определения сильнейшего необходимо равенство не только очков, но и всех других показателей, что практически невозможно.