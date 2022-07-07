Радимов сделал прогноз на матч «Спартак» - «Зенит»

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов рассказал, какого футбола стоит ожидать от матча за Суперкубок России между сине-бело-голцбыми и московским «Спартаком».

«Ожидаю от Суперкубка интересной игры, голов, а также победы «Зенита». Насколько победа Петербурга очевидна, покажет игра, но я не ожидаю разгрома «Спартака» в этом матче», - приводит слова Радимова «Чемпионат».

Игра пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге, что изначально вызвало бурю недовольства со стороны москвичей.

Начало встречи в 19.00 по московскому времени.