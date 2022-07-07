Семак пожелал удачи новому главному тренеру «Спартака» Абаскалю в московской команде

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу матча за Суперкубок России против «Спартака».

Отметим, что очная встреча команд состоится 9 июля на «Газпром Арене». Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалев.

– Сильно ли изменился «Спартак»? У нас не так много информации. По составу они меняются очень незначительно. Игроки остаются те же. Это не мое дело оценивать тренера «Спартака». Я пожелаю ему удачи. Посмотрим, как они будут играть, какую схему выберут, – цитирует Семака «Чемпионат».

Напомним, что 10 июня клубная пресс-служба красно-белых объявила о подписании контракта с испанским тренером Гильермо Абаскалем. Ранее в СМИ появилась информация, что 33-летний специалист заключил с командой двухлетнее соглашение.